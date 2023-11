Exor, Elkann: sconto sul NAV non riflette risultati, opportunità per buyback

Exor

(Teleborsa) - "ci ha lasciato 5 anni fa, nel frattempo molte cose sono cambiate, ma, anche perché il 2023 è un anno di cui possiamo andare molto fieri". Lo ha detto il CEO di, durante l'Investor Day che si è svolto oggi a Torino. Elkann ha chiuso la presentazione alla comunità finanziaria con una citazione di Marchionne, "", aggiungendo che "queste parole sono un reminder sul fatto che dobbiamoe perseguire i nostri obiettivi".Diverse delle domande degli analisti si sono focalizzati sull'importantecon cui il titolo tratta, descritto da Elkann come "un'opportunità", in quanto "non crediamo che rifletta i risultati, e quindi è anche, ed è quello che abbiamo fatto a un ritmo maggiore del passato sul fronte dei buyback". "I riacquisti sono parte integrante del nostro quadro di allocazione del capitale", ha spiegato.Per sostenere il titolo e diminuire lo sconto sul NAV, anche il CFO Guido de Boer ha sottolineato l'importanza del riacquisto di azioni, citando come altri azioni "il miglioramento dellae la capacità diagli azionisti".Tra le priorità delineate da Elkann per la holding quotata ad Amsterdam ci sono: rimanere un azionista attivo e a lungo termine, allineando proprietà, governance e leadership; rafforzare le capacità di investimento attraverso Exor Ventures e Lingotto;; mantenere la disciplina nell'allocazione del capitale, garantendo al tempo stesso un bilancio solido.Ladi Exor è oggi pari a 2,2 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro già allocati e 500 milioni da investire. "Oggi siamo nella condizione ideale per poterci occupare delle società in cui siamo coinvolti e guardare a nuove opportunità", ha detto il CEO. Il debito invece è diminuito a 3,7 miliardi, con Elkann che ha detto: "Siamo soddisfatti ma l'obiettivo è di continuare a diminuirlo, il debito rimane un punto di grande attenzione soprattutto con i tassi alti".