FINRA multa BofA con 24 milioni di dollari per spoofing di Treasuries

Bank of America

(Teleborsa) - La Financial Industry Regulatory Authority () degli Stati Uniti ha(divisione di) perper aver commesso più di 700 casi di spoofing attraverso due ex trader nei mercati secondari dei Treasury statunitensi e relative carenze di vigilanza nell'arco di più di sei anni."Lo spoofingdistorcendo la vera natura della domanda e dell'offerta. Lo spoofing è particolarmente dannoso nel mercato dei titoli del Tesoro statunitense, dato il suo status di punto di riferimento per innumerevoli strumenti e transazioni finanziari", ha affermato Bill St. Louis, vicepresidente esecutivo e responsabile dell'applicazione della normativa presso la FINRA.Lo spoofing è un tipo di negoziazione fraudolenta che prevede l'(ordini che il trader non intende eseguire) per creare una falsa apparenza di attività di mercato su un lato del mercato per indurre altri partecipanti al mercato a eseguire contro ordini in buona fede immessi sul lato opposto del mercato. Lo spoofing può indurre altri partecipanti al mercato a negoziare in un momento, un prezzo o una quantità che altrimenti non avrebbero.