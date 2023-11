Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Gli investitori restano in attesa dell'aggiornamento sull’che arriverà in giornata. Dai dati di ottobre, sulla misura dell’inflazione preferita dalla Federal Reserve,, come è avvenuto dalla metà del 2022. Si prevede che la banca centrale americana manterrà stabile il sui tasso di interesse quando si riunirà a dicembre.Atteso per oggi anche l'intervento della, in apertura del Forum sulla supervisione bancaria, e per domani il discorso delSempre oggi ci sarà la(Opec) a Vienna. La riunione allargata dei paesi produttori, che include Arabia Saudita e Russia, dovrà decidere sull'accordo per i livelli di produzione, inserendo eventuali modifiche a quanto previsto per il 2024.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.041,3 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 78,01 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +175 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,15%.avanza dello 0,21%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 29.745 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 31.690 punti.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,30%.avanza del 2,28%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,58%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,37%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,80%.di Milano,(+2,96%),(+1,53%),(+1,49%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,78%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.