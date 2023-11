Opec+ taglierà produzione di greggio di 2 milioni di barili

(Teleborsa) -, confermando l'ampia volatilità evidenziata negli ultimi giuorni, sulle incertezze relative all'esito del, tenutosi oggi in videoconfernza.Laoriginariamente prevista per il 26 novembre era stata, perché secondo indiscrezioni di mercatofra i membri del cartello sulla strategia, rivelatasi infruttuosa, di implementare la politica dei tagli produttivi. Per questo motivo le quotazioni del petrolio erano volate nei giorni scorsi su un massimo di 83 dollari al barile.hanno ora deciso didi barili al giorno, da attuaredell'output dida parte dell'Arabia Saudita. Laper parte sua contribuirà con un taglio di. ed anche altri Paesi contribuiranno con dei tagli pro-quota.è quello di, che già pesano per 5 milioni su una produzione complessiva di 43 milioni di barili, nel tentativo diatteso e didel greggio.I membri dell'OPEC, sulla base delle valutazioni di esperti indipendenti, hanno ancheda alcuni Paesi membri del cartello, quali(1.110 t/bd),(277 t/bd) e(1.500 t/bd), nell'ambito di un piano più ampio che prevede un taglio complessivo di 600mia barili da parte di sette stati africani.Al momento, il petrolio reagisce con una perdita del 2,46% sul Brent che scambia a 80,83 dollari al barile, mentre il Light Criude segna un calo del 2,66% a 75,79 USD/b.