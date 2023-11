Startup Thinking e Digital Academy, PoliMi: investimenti ICT +1,9% nel 2024

(Teleborsa) - In un difficile contesto geopolitico continua la crescita degliin Italia. Per il 2024 si prevede un aumento dell’1,9% dei budget in ICT delle aziende, confermando il trend degli ultimi 8 anni, con un dato superiore alle previsioni di crescita del PIL nazionale. Nelle grandi imprese, la spesa si concentra in particolare su sistemi di(57%), soluzioni di Business Intelligence e visualizzazione dati (45%) e di(37%). Ma, al quarto posto (31%), spiccano gli investimenti in Artificial Intelligence, Cognitive Computing e Machine Learning, in forte crescita rispetto all’anno scorso.Secondo i, l’innovazione digitale ha portato un aumento di organico grazie a maggiore attrattività e crescita (per il 24% delle imprese), piuttosto che una diminuzione di personale per efficienza dei processi e utilizzo di automazione (come dichiara il 14%). Ma il principale impatto è stato soprattutto una crescita della qualificazione professionale, indicata dal 50% delle aziende.In un mondo in costante cambiamento l’diventa un catalizzatore di trasformazione: nel 2023 l'86% delle grandi aziende italiane ricorre a pratiche di innovazione aperta, mentre nelle PMI la percentuale si ferma a poco meno della metà, con una crescita più lenta e contenuta. Sono alcuni dei risultati della ricerca degli, presentata oggi al convegno “Digital & Open Innovation 2024: nuove sfide per imprese e startup”.“In un contesto di forte incertezza gli investimenti in digitale oggi sono percepiti dalle aziende come un asset strategico per competere sul mercato - afferma, Direttore degli Osservatori Digital Transformation Academy e Startup Thinking del Politecnico di Milano –. La crescita degli investimenti, seppure con un approccio più attendista e in osservazione delle evoluzioni del contesto macroeconomico, è un dato positivo. Si evidenzia il contributo delle aziende di tutte le dimensioni, in particolare delle PMI che devono recuperare il gap accumulato negli ultimi anni. In un mondo in costante cambiamento, l’Open Innovation continua a dimostrare di essere un prezioso alleato, e le aziende hanno percepito l’urgenza di adottare nuovi modi di fare innovazione per essere reattive e rapide nel rispondere alle nuove esigenze, tra queste emerge il fenomeno del Corporate Venture Building ispirato al recente fenomeno degli startup studio.”“L’innovazione digitale comporta sfide organizzative fondamentali – afferma, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Digital Transformation Academy -. Oltre a investire in tecnologia, le organizzazioni devono migliorare la capacità di ingaggiare in profondità le loro persone e di integrare l’innovazione nel business, rendendone visibile e misurabile l’impatto sulle performance. Per avere successo, inoltre, le organizzazioni devono sforzarsi di prevedere e guidare l’impatto dell’innovazione su competenze e professionalità. La trasformazione digitale, se gestita adeguatamente, può rappresentare non solo un’opportunità di innovazione di business, ma anche un’occasione storica per favorire l’evoluzione delle mansioni e contribuire a creare un lavoro più attrattivo e sostenibile”.“In un mondo in costante cambiamento, l’Open Innovation è oggi un importante catalizzatore di trasformazione. Questo approccio ha dimostrato nei fatti di essere un prezioso alleato in tempi di incertezza, a partire dall'esperienza maturata durante la pandemia da Covid19 in cui le aziende hanno percepito l’urgenza di adottare un nuovo modo di fare innovazione, per essere più reattivi e rapidi nel rispondere alle nuove esigenze emerse dal contesto e, nello stesso tempo, per ottenere migliori risultati a parità di investimento. Questa urgenza si è poi trasformata in una pratica comune, adottata ormai dalla maggior parte delle grandi aziende italiane. Oltre la metà delle grandi aziende possiede un budget dedicato ad iniziative di Open Innovation, confermando il crescente impegno verso questo modello, i cui benefici sono percepiti con concretezza e inducono a reiterare l’approccio”, spiega, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Startup Thinking.