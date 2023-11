Telepass e A2A: partnership per favorire la mobilità elettrica

(Teleborsa) -hanno avviato una collaborazione volta a promuovere una mobilità sempre più sostenibile e smart rendendo accessibile il servizio di ricarica dei veicoli elettrici sull'intera rete A2A attraverso l'Le due società – spiega una nota congiunta – uniscono le forze e integrano i loro sistemi per offrire un'esperienza di guida in elettrico più semplice e diffusa. Grazie a questa partnership, infatti, i guidatori potranno accedere ad oltre duemila punti di ricarica dell'infrastruttura di A2A E-Mobility dislocati su tutto il territorio nazionale con l'App Telepass dal proprio cellulare. Telepass consente l'accesso, tramite la propria App, a una delle reti di ricarica elettrica interoperabile più estese d'Italia con oltre 33.200 punti di ricarica totali attivi su tutto il territorio nazionale.L'obiettivo di– si legge nella nota – è quello di offrire ai propri clienti un ecosistema sempre più completo di servizi per la mobilità, garantendo contemporaneamente risparmio di tempo e facilità di utilizzo, in un'ottica sempre più green. Telepass, infatti, ha messo al centro della propria strategia di business il concetto di sostenibilità, in linea con l'impegno più ampio assunto dal Gruppo Mundys con il Climate Action Plan per contrastare il cambiamento climatico attraverso obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di breve, medio e lungo termine, abilitando la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile, anche grazie all'adozione di tecnologie o sinergie innovative, come questa.Una partnership che perè in linea con gli obiettivi del proprio– fondato su transizione energetica ed economia circolare – in cui la mobilità elettrica costituisce una leva fondamentale a supporto del percorso verso l'elettrificazione dei consumi e la decarbonizzazione. Per lo sviluppo di questo settore ilha previsto investimenti al 2030 pari a circa 300 milioni di euro e la realizzazione di 22mila punti di ricarica su scala nazionale interamente alimentati con energia certificata 100% green. Dal 2010 A2A è impegnata nello sviluppo un'infrastruttura in grado di soddisfare le diverse esigenze di chi guida in elettrico e di un ecosistema innovativo ed efficiente che accompagni cittadini e imprese verso scelte di mobilità sostenibile. Per usufruire del servizio è necessario scaricare l'App Telepass e selezionare l'infrastruttura di ricarica A2A: attraverso la mappa delle stazioni attive sarà possibile individuare agilmente il punto di ricarica disponibile più vicino.