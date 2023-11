UCapital24, sottoscritto l'84,83% dell'aumento di capitale

UCapital24

(Teleborsa) -, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che alla chiusura del periodo di offerta relativo ai diritti di opzione rivenienti dall'aumento di capitale risultano sottoscritte 11.982.750 nuove azioni ordinarie, corrispondenti alcomplessive per un ammontare pari a 1.797.412,50 euro.Il 71,85% delle muove azioni ordinarie complessive, per un ammontare di 1.522.260 euro deriva dalla sottoscrizione della quota in opzione della controllantesaranno offerti da UCapital24 su Euronext Growth Milan, per il tramite di Banca Finnat, nelle sedute del2023.