Arras Group, Andrea Picciau nuovo CFO

(Teleborsa) -, società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case quotata su EGM PRO, ha comunicato checon effetto immediato per motivi riconducibili alla sfera personale. La società ha provveduto a nominarePicciau ricopriva il ruolo diin Arras Group dal luglio 2023. Nel corso della sua carriera professionale, ha maturato una significativa esperienza nei settori energia, automotive e industriale lavorando nelle aree pianificazione e finanza.In particolare, dal 2005 al 2011, ha ricoperto la carica di financial controller pressoe presso il Gruppo Alpiq; tra il 2011 e il 2017 ha rivestito il ruolo di responsabile controllo di gestione presso Iveco Acentro (Gruppo) e dal 2017 al giugno 2023 il ruolo di responsabile controllo di gestione in Nuova Icom, primaria società operante nel settore metalmeccanico.