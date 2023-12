Banca Popolare Sondrio oltre soglia requisiti patrimoniali BCE

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha ricevuto dalla(BCE), a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale SREP (“Supervisory Review and Evaluation Process”) condotto nel 2023, la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata, con efficacia dal 1° gennaio 2024.Il requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di secondo pilastro (Pillar 2 Requirement o “P2R”) è pari al 2,79%, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1 (CET1) almeno per il 56,25% e di capitale di classe 1 almeno per il 75%; include una quota pari a0,04% a titolo di maggiorazione del requisito di secondo pilastro per le esposizioni deteriorate. In conseguenza, il livello minimo di Common Equity Tier 1 ratio richiesto è pari all’8,57% ed è determinato come somma del requisito regolamentare minimo di primo pilastro (4,5%), del requisito addizionale di secondo pilastro (1,57%) e della riserva di conservazione del capitale (2,5%). Il Tier 1 ratio richiesto è pari al 10,59%. Il Total Capital Ratio minimo è pari al 13,29%.