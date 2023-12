Biesse debole in Borsa, analisti guardano a potenziale acquisizione

Biesse

(Teleborsa) -per, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, un giorno dopo laa cui starebbe lavorando.Ieri ha infatti comunicato che "con alcuna controparte", dopo che Il Resto del Carlino ha scritto che entro la fine dell'anno dovrebbe completare l'acquisizione di una grossa società del nord Italia che opera nel campo del marmo e del vetro e che ha un fatturato che si aggira intorno di 125 milioni di euro. La società si è comunque detta "attenta a valutare ogni opportunità"."Considereremmo, poiché aggiungerebbe ricavi importanti e migliorerebbe la diversificazione, con il mix dei ricavi che avrebbe una maggiore focalizzazione su pietre/marmi e permetterebbe sinergie nella distribuzione globale", hanno scritto gli analisti di"Considerando la posizione finanziaria netta di Biesse a 9M23 pari a 90,1 milioni di euro, considereremmo tale acquisizione", hanno aggiunto.Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 11,29 e successiva a quota 11,22. Resistenza a 11,46.