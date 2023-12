Edil San Felice finalizza acquisizione nuovo sito industriale

Edil San Felice

(Teleborsa) -, primario operatore integrato, attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, ha concluso l’acquisizione di un nuovo sito industriale adiacente alla propria sede di Nola, con l’obiettivo strategico di aumentare la propria capacità produttiva.I nuovi spazi saranno dedicati all’ampliamento della superficie dedicata alle attività di produzione di segnaletica stradale ed aeroportuale svolta attraverso la società Wesign; e all’ampliamento della superficie aziendale al fine di avere a disposizione spazi da dedicare alle attività di carpenteria metallica, funzionale all’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.Il, siglato il 30 novembre 2023, ha un, finanziati per intero con mezzi propri. L’operazione, per effetto del disposto di cui all’art. 37, comma 2 del D.L. n. 36/2022, genererà la maturazione di un credito d’imposta pari ad 1.050.000,00 di euro, fruibile già a partire dai primi mesi del 2024.Il nuovo sito industriale si estende su una superficie di circa 3.500 metri quadrati, di cui circa 3.000 verranno utilizzati per le attività di produzione e deposito, mentre i restanti 500 saranno destinati a uffici e servizi.