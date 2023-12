Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Ildurante i primi scambi, un livello che non vedeva da fine giugno 2008, per poi tornare al di sotto di questa soglia psicologica.Sul fronte della politica monetaria,(membro del consiglio direttivo della BCE) ha detto a Reuters che "l'ultimo dato sull'inflazione ha reso piuttosto", ma anche che non bisogna " dichiarare prematuramente la vittoria sull'inflazione".Sul fronte macroeconomico, idella consueta indagine Hamburg Commercial Bank (HCOB)-S&P Global hanno evidenziato che la contrazione dell'economia dell'si estesa a sei mesi a novembre, con forti riduzioni dei nuovi ordini e delle commesse in giacenza. Intanto, l' ha rivisto al ribasso laper quest'anno a +0,7% dal +1,2% ipotizzato a giugno e al +0,7% per il 2024 dal precedente +1,1%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,082. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,21%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,70% a quota +173 punti base, mentre ilsi attesta al 4,03%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,24%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,30%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 29.915 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 31.864 punti. Senza direzione il(+0,2%); in moderato rialzo il(+0,26%).di Milano, troviamo(+3,40%),(+1,64%),(+1,59%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,33%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,22%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+3,79%),(+3,56%),(+2,47%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,55%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,21%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.