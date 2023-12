CVS prevede vendite 2024 in crescita, nuovo brand per segmento Health Services

CVS Health

CVS Health, colosso statunitense del mondo sanitario, ha confermato la guidance 2023, fornito una guidance 2024 superiore alle attese e svelato una serie di cambiamenti strategici in occasione dell'odierno.Tra le novità, ha lanciato, che sarà il, tra cui Caremark, Cordavis TM, Oak Street Health, Signify Health e MinuteClinic. Il marchio CVS Healthspire inizierà a essere lanciato pubblicamente questo mese e avanzerà per tutto il 2024. I consumatori inizialmente vedranno "Parte di CVS Healthspire" apparire su offerte selezionate di fornitura di assistenza sanitaria CVS su risorse digitali e fisiche mentre l'azienda continua a creare un ecosistema integrato per pazienti."Ampliando il nostro portafoglio di prodotti e servizi integrati, prevediamo di creare un- ha commentatodi CVS Health - Le nostre potenti capacità di generazione di cassa sosterranno i nostri obiettivi strategici, un prudente impiego del capitale e un profilo di rendimento interessante, fornendo allo stesso tempo opportunità per una significativa sovraperformance a lungo termine".La società ha, condivisa nella conference call del 1° novembre 2023: ricavi totali da 351,5 a 357,3 miliardi di dollari; utile operativo rettificato da 17,2 a 17,6 miliardi; EPS rettificato da 8,50 a 8,70 dollari.Inoltre, ha comunicato le sue: ricavi totali di almeno 366,0 miliardi di dollari; utile operativo rettificato di almeno 17,2 miliardi di dollari; EPS rettificato di almeno 8,50 dollari; flusso di cassa derivante dalle operazioni di almeno 12,5 miliardi di dollari.Infine, il board di CVS Health ha approvato undi 66 centesimi e mezzo (0,665 centesimi di dollari) per azione, un aumento di circa il 10% rispetto a sessanta centesimi e mezzo (0,605 centesimi di dollari) per azione. Il dividendo sarà pagabile il 1° febbraio 2024 ai detentori registrati il 22 gennaio 2023.