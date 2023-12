Ex Ilva verso la chiusura: oltre 300 milioni di euro per la continuità produttiva e il pagamento delle forniture di gas

(Teleborsa) - L’, l'acciaieria più grande d’Europa,La produzione è al minimo e, la chiusura, seppur temporanea, di uno dei due altiforni, non gioca a favore della situazione. "Non c’ è più tempo, occorre fare in fretta, il Governo decida" – ha commentato il segretario nazionale della, alla notizia dello. Se non ci sarà la ricapitalizzazione, non vi saranno altre soluzioni se nonLa sospensione di produzione di ghisa dell’Afo-2 durerà fino all’11 dicembre. La scelta della fermata, come comunicato dalla società, sarebbe legata alla. Ma, la Fiom-Cgil, non può fare altro che ribadire le serie ripercussioni sul ciclo produttivo, derivanti da tale decisione, così come le conseguenze anche sugli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure, mettendo "".Ma lo stop all’altoforno non è l’unica preoccupazione per i sindacati. "L’azienda ha introdotto unilateralmente un premio sulla riduzione degli infortuni di 100 euro a dipendente con erogazione a febbraio e misurato su dicembre, nei fatti confermando che lLettera che, tra l’altro, a nostro avviso, è palesemente sbagliata nei termini e nelle scadenze. – continua Loris Scarpa – Tutto ciò avviene nel momento in cui si stanno decidendo le sorti del Gruppo che potrebbe fermarsi da un momento all’altro.".Anche ila margine della riunione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, rincara la dose definendo la situazione dell'ex Ilva "in stallo totale, non ci sono più i soldi per pagare le bollette del gas e siamo a un passo dall'abisso,non per dolo, ma per totale incapacità". "Adesso - conclude Emiliano -. E a Fitto ricorda che "ha bloccato la costruzione dei forni elettrici prevista nel Pnrr e ha firmato un patto con Arcelor Mittal".Lo stesso, interpellato sull’intera vicenda, ha affermato che "stiamo aspettando la risposta che il governo, in maniera coesa e unitaria, ha chiesto all’investitore privato".Una risposta che, dopo l’ennesimo rinvio dello scorso martedì,, proprio durante l’, per decidere le sorti dell’ex Ilva cheper la continuità produttiva e il pagamento delle forniture di gas. Come emerso dall’ultima assemblea, il colosso franco-indiano, 62% di quote azionarie. Lasciando il carico dell’intervento sulle spalle di Invitalia, socio di minoranza con il 38% delle quote. Anzi,mentre, recentemente, il, dopo un incontro con i ministri Urso, Giorgetti e Fitto, sarebbe pronta a