Iveco cede attività commerciali retail Paesi nordici a Hedin Mobility

Iveco Group

(Teleborsa) -e Hedin Mobility Group hannoa Hedin Mobility Group delledi Iveco Group in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. L'annuncio odierno segue la lettera di intenti firmata nel marzo 2023 . Si prevede che l'operazione, soggetta ad approvazione regolatoria, sarà completata nel primo semestre del 2024.L'accordo - si legge in una nota - prevede il trasferimento delle attività di commercializzazione e distribuzione di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti a marchio IVECO, inclusa la vendita retail di minibus nei quattro Paesi nordici, e dei relativi ricambi. Include inoltre idi IVECO in Svezia (Göteborg, Helsingborg e Malmö), Norvegia (Bærum), Finlandia (Espoo) e Danimarca (Odense).La gamma di veicoli commerciali di Iveco Group è attualmente venduta e assistita nei Paesi nordici attraverso"Concludere questa importante partnership con Hedin Mobility Group subito dopo il lancio della nostra nuova gamma di prodotti è segno del nostro impegno per la crescita e la sostenibilità - ha commentatodi Iveco Group - Questa collaborazione, facendo leva sulla rete consolidata di Hedin per mettere a disposizione di un più ampio pubblico i nostri veicoli innovativi, efficienti e rispettosi dell'ambiente".