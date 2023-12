Casta Diva, ValueTrack alza fair value con M&A e nuovo piano

Casta Diva Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato aper azione (da 2,00 euro) ilsul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, dopo che la società ha approvato il nuovo piano industriale 2023-2026 (dopo l' acquisizione di Akita ).Gli analisti fanno notare che gli obiettivi finanziari del piano pubblicato in primavera sono stati più che raggiunti (almeno per il 2023), quindi è arrivata ladegli obiettivi finanziari in meno di 18 mesi.Rispetto ai target precedenti, il nuovo piano industriale include nel perimetro di consolidamento Akita Film ed E-Motion, impattando positivamente sui dati economici ma incidendo negativamente su Posizione Finanziaria Netta a breve termine. Non ultimo, è stataper un importo non inferiore a 3 milioni di euro tra il 2023 e il 2025 (già iniziata).Le stime di ValueTrack sonorispetto ai nuovi obiettivi2023-25, mentre gli analisti sono più(distribuzione pre-dividendi). Nel 2024 si aspettano: Valore della produzione a 120,1 milioni di euro; EBITDA rettificato a 11,6 milioni di euro; EBIT rettificato a 7,4 milioni di euro; Indebitamento netto a 1,3 milioni di euro.