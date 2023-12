Clariant, impatto su EBITDA 2023 da chiusura impianti

Clariant

(Teleborsa) -, colosso svizzero della chimica, ha deciso di, e di ridimensionare le attività correlate della linea di business Biocarburanti e derivati in Germania (Straubing, Planegg e Monaco)."Dopo un'attenta revisione di tutte le opzioni strategiche, abbiamo deciso di chiudere l'operazione Podari - ha affermato il CEO Conrad Keijzer - Lavoreremo a stretto contatto con i rappresentanti dei dipendenti in Romania e Germania e ci impegneremo a trovare soluzioni socialmente più responsabili. Per un'azienda che si concentra tanto sull'innovazione come noi, èe attuare in modo ancora più rigoroso la nostra strategia di crescita sostenibile".L'azienda è giunta alla conclusione che nel dicembre 2023 verranno sostenutirelativi alla chiusura e al ridimensionamento per circa 60-90 milioni di franchi, con un impatto sull'EBITDA. Inoltre, a livello di EBIT si avranno ulteriori impatti per circa 110 milioni di franchi, inclusa una svalutazione non monetaria del valore patrimoniale corrente dello stabilimento di Podari e di altre attività rimanenti.Clariant ha quindiper l'intero anno, con conseguente previsione di EBITDA reported 2023 di CHF 570-600 milioni (dai precedenti CHF 650-700 milioni).