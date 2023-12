Coldiretti: il 2023, con oltre 9 eventi estremi al giorno in Italia, è l'anno più caldo di sempre

(Teleborsa) - Il, accompagnato fino ad ora in Italia da una media di, tra grandinate, trombe d’aria, bombe d’acqua, ondate di calore e tempeste di vento. È quanto afferma lasulla base dei dati dell’in riferimento ai dati delIl mese diè diventato il sesto mese consecutivo a battere i record: con una media di 14,22 gradi Celsius sulla superficie terrestre, ha superato di 0,32 gradi il record precedente del 2020. "Il 2023 ha ora sei mesi e due stagioni da record. Questo novembre straordinario fa sì che il 2023 sarà l'anno più caldo mai registrato nella storia" ha dettoA livello globale – sottolinea la Coldiretti - ogni mese dell’anno a partire da giugno 2023 è risultato il più caldo mai registrato e fino ad ora più di 1/3 dei giorni dell’anno hanno fatto segnare una temperatura superiore di 1,5 gradi il livello preindustriale al centro della 28esimasui cambiamenti climatici (COP 28) di Dubai.Siamo di fronte– sottolinea la Coldiretti – ad unacon l’aumento delle temperature che è accompagnato in Italia da una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo.a partire dall’agricoltura che in Italia ha fatto registrare nel 2023 una annata nera con danni che, tra coltivazioni e infrastrutture, superano i 6 miliardi a causa dei cambiamenti climatici con un taglio del 20% della produzione di vino mentre il calo per la frutta arriva al 30% per le pesche e al 63% per le pere ma ad essere praticamente dimezzato è anche il raccolto di miele con le api che sono vere e proprie sentinelle dello stato di salute dell’ambiente.L’anno in corso – continua la Coldiretti – è stato infatti segnato in Italia prima da unache ha compromesso le coltivazioni in campo e poi per alcuni mesi dalprecipitazioni abbondanti che si sono alternati al caldo torrido al quale ha fatto seguito un autunno mite ma con violenti nubifragi che hanno devastato città e campagne