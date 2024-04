Casalasco chiude 2023 in forte crescita: ricavi a 630 milioni (+27%)

(Teleborsa) - L’assemblea di, società che produce passate di pomodoro a marchio come Pomì e De Rica, ha approvato il Bilancio d’esercizio 2023, che chiude conconsolidati in crescita del 27% oltre i 630 milioni di euro ed unpari a 81,1 milioni di euro.per la prima filiera integrata del pomodoro in Italia, che coi suoi 5 stabilimenti ha lavorato 800.000 tonnellate di pomodoro fresco nella scorsa campagna consolidando il 7° posto a livello mondiale. In continua crescita anche i, raggiunti sia coi marchi propri (Pomì e De Rica) che con le attività di co-packing e private label che coprono tutti i continenti con particolare focus sull’Estremo Oriente tra cui il Giappone.Lasi conferma l’asset fondamentale per la crescita del Gruppo, attestandosi acomplessivo con una quota nel segmento retail al 76% del totale. Iguidano le categorie prodotti consuddividi tra prodotti base, sughi pronti e ketchup.sono i pilastri su cui si basa ladi Casalasco che adotta un approccio trasparente nel rispetto di tutti i suoi stakeholders con la missione comune di costruire una catena efficiente e solida per la creazione del valore equamente ripartito lungo la filiera. Si è raggiunto nel 2023 unnel corso della campagna del pomodoro e, se ai lavoratori presso gli stabilimenti si somma l’indotto rappresentato dalle aziende agricole socie del Consorzio Casalasco del Pomodoro e tutte le attività di logistica e distribuzione del gruppo, il numero di lavoratori coinvolti nella filiera Casalasco è di circa, con un’età media intorno ai 40 anni.Ildi Casalasco ha effettuato oltre un milione di analisi qualitative presidiando tutte le fasi della filiera dal campo fino alla distribuzione di ogni singola confezione ed il dipartimento di Ricerca & Sviluppo ha generato oltre 100 nuovi progetti relativi a ricette e packaging innovativi.Nel 2023 sono stati avviati idell’immobile in prossimità dello, con l’obiettivo di realizzare il nuovovolto a centralizzare in un unico polo tutte le attività di ricerca del Gruppo; l’inaugurazione è prevista entro il 2024. Casalasco inoltre hadi Euro al fine di"La Sostenibilità per Casalasco rappresenta ormai da diversi anni un focus primario - commenta, CEO di Casalasco -. Il 2023 oltre alla significativa crescita in termini di mercati, prodotti, ricavi, margini ha confermato anche lo sviluppo concreto della cultura sociale ed ambientale che da sempre ci coinvolge e traina la nostra operatività giorno dopo giorno".