Generali Act4Green; 1 milione di alberi per riforestare l'Italia, 100 per ogni dipendente

(Teleborsa) -rinnova il suo impegno per l'ambiente con, un progetto che prevede lain tutto il Paese, oltre 100 alberi per ogni dipendente. Le nuove foreste si estenderanno su oltre 800 ettari,la holding agroalimentare e vitivinicola di Generali, presenti in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Calabria.L’intervento, che si svilupperà nel corso di, consentirà lo sviluppo e la crescita della foresta con un(60 anni), durante i quali isaranno certificati lungo tutta la loro filiera da un organismo indipendente internazionale."Fare sostenibilità, principio ispiratore del nostro piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', significa essere un'azienda trasformativa, generativa e guidata dall’impatto, in grado di creare valore condiviso nel lungo periodo, anche sulle tematiche ambientali", ha spiegato, Country Manager & CEO di Generali Italia e Presidente del Gruppo Leone Alato, aggiungendo "con Generali Act4Green oggi iniziamo a costruire un’eredità a beneficio delle generazioni future, un percorso virtuoso che si svilupperà negli anni a venire, e che rende concreto il contributo che vogliamo dare alla comunità per generare un cambiamento nel quale crediamo molto".sviluppato in collaborazione conin qualità di partner scientifico, è un progettoper tre motivi: laattraverso la forestazione di terreni tutti in Italia, la generazione dicertificati da enti terzi e il. Il progetto contribuirà inoltre a(VOC – Composti Organici Volatili) con un impatto benefico sia sulla salute pubblica sia sull’ambiente.Il progetto, inoltre, mira alle alla, grazie ad interventi che prevedono la creazione di aree di ristoro e di nidificazione per le specie selvatiche.Il progetto rientra nella, principio ispiratore del piano industriale, ed ha l’obiettivo diIn Italia, Generali si è posta l’obiettivo dida Operations (Scope 1, 2 e in parte Scope 3) anche attraverso strategie immobiliari eddei propri building e con un approccio rigoroso ai temi di(trasferte, rinnovamento parco auto aziendale, ecc). In questo senso, l’accordoadottato dal 95% dei propri collaboratori, che garantisce la possibilità di alternare smart working e lavoro in ufficio. Grazie a queste azioni, Generali Country Italia punta a contribuire in modo importante agliin materia di riduzione delle proprie(-35% nel 2025 rispetto alla baseline 2019).