Pattern, assemblea approva dividendo straordinario da 0,5848 euro

Pattern

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha approvato launitario di 0,5848 euro per azione, per un ammontare complessivo pari a 8.399.440,88 euro, con stacco cedola il giorno 11 dicembre 2023, record date il giorno 12 dicembre 2023 e data di pagamento a partire dal giorno 13 dicembre 2023.Inoltre, i soci hanno approvato ildenominato "Piano di Stock Grant 2023-2025" rivolto all'AD Luca Sburlati;nella carica di amministratore indipendente; approvato l’aumento del capitale sociale gratuito a servizio del Piano di Stock Grant; approvato la proposta di modifica dello statuto sociale ai soli fini dell’adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.