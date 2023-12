Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono nuove indicazioni sul fronte macroeconomico e guardano alle prossime riunioni delle banche centrali. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un -0,05%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,079. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 69,65 dollari per barile, in forte calo del 3,69%.Torna a salire lo, attestandosi a +177 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,98%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,34%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,66%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 30.326 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,80% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 32.293 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 6/12/2023 è stato pari a 0 miliardi di euro, in calo del 99,97%, rispetto ai 2,14 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente a 0 miliardi.di Milano, troviamo(+5,20%),(+4,18%),(+2,91%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,18%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+5,17%),(+4,44%),(+4,39%) e(+4,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,31%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,26%.