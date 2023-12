Deutsche Bank taglia target su lusso italiano, Sell su Ferragamo

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Gli analisti dihannosu alcuni dei principali. In particolare, hanno portato il prezzo obiettivo sua 34 euro per azione (dai precedenti 36 euro) e sua 56 euro per azione (dai precedenti 64 euro).Più severo il giudizio su, con laabbassata a "" da "Hold", con il target price passato a 11 euro per azione (da 12 euro).Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 11,51 e successiva a quota 11,29. Resistenza a 11,88.Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 32,93 e successiva a quota 32,71. Resistenza a 33,35.la performance dicon i prezzi allineati a. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 51,6 e resistenza più immediata vista a 52,26.