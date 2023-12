GM e Autocar, accordo per veicoli pesanti con celle a combustibile a idrogeno

General Motors

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'automotive, e, società attiva nei camion professionali personalizzati, hanno firmato un accordo di sviluppo congiunto per creare unaLesono una "" di GM che si estende oltre i veicoli passeggeri alimentati a batteria, si legge in una nota. Le celle a combustibile combinano idrogeno e ossigeno per generare elettricità attraverso una reazione elettrochimica. La cella a combustibile consente la conversione dell'energia immagazzinata nell'idrogeno in elettricità per alimentare un veicolo."I veicoli più grandi come i camion di classe 8 di Autocar, i camion della spazzatura e i trattori portuali richiedono soluzioni robuste che consentano una significativa capacità di trasporto di energia e tempi di rifornimento rapidi - ha affermato Charlie Freese, GM executive director, Global HYDROTEC - Vogliamo realizzare soluzioni a zero emissioni di scarico, e le celle a combustibile sono ideali per le applicazioni a maggior consumo energetico".Si prevede che il primo di questi veicoli entreràpresso lo stabilimento Autocar Truck di Birmingham, in Alabama. I veicoli con tecnologia HYDROTEC saranno costruiti su ordinazione da Autocar e saranno venduti direttamente ai clienti.contiene più di, insieme a sistemi di gestione termica e di potenza e controlli proprietari per la durata e le prestazioni delle celle a combustibile e della batteria, ottimizzando al tempo stesso la capacità di avviamento a freddo.