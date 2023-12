Legacoop: assemblea a Bologna per presentare le proposte per azioni concrete a tutela del buon lavoro

(Teleborsa) - Lasi incontrerà in occasione dell’pressoper confrontarsi sull’importanza che rappresenta per l’economia italiana, non solo dal punto di vista economico, ma anche per il valore aggiunto e le connessioni che crea, necessarie allo svolgimento di tutte le attività in ogni ambito.. Apriranno i lavori il Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Gianmaria Balducci e il Vicepresidente di Legacoop Produzione e Servizi Paolo Mongardi, cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Bologna Matteo Lepore e dell’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE della Regione Emilia-Romagna Paolo Calvano.La spinta all’innovazione e la sfida della sostenibilità sono i connettori che legano ogni settore di attività del mondo del lavoro, elementi essenziali del fare impresa e intrinsechi nella natura di business e di governance della cooperazione, protagonista del processo di transizione e promotrice di un concetto di innovazione che abbraccia le tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica.Dall’energia alla logistica, dalle costruzioni ai servizi di pulizia e ristorazione, dalla parità di genere all’intelligenza artificiale, l’Assemblea porrà al centro del dibattito il tema del lavoro, declinato attraverso sei dialoghi cooperativi, introdotti dal Direttore di Legacoop Produzione e Servizi Andrea Laguardia e coordinati dal giornalista Francesco Selvi.Il Presidente di CPL Concordiae il CEO di IMQ eAmbienteaffronteranno la sfida del coniugare produzione energetica e tutela ambientale; il Presidente di Adriloge il Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milanosi confronteranno su come l’innovazione possa guidare verso una logistica più integrata e sostenibile mantenendo le risorse umane al centro; la Presidente del Consiglio di gestione del Consorzio INTEGRAe l’artistatratteranno della progettazione e costruzione di edifici tra bellezza architettonica e armonia con il contesto socio-ambientale; il Presidente di CAMSTe il CEO di ISSA PULIRE Networksi confronteranno sull’importanza di servizi essenziali di welfare pubblico che si prendono cura del Paese, quali mense e pulizie; l’avvocato e consigliera di Presidenza di Legacoop Pugliae la Presidente del Consorzio Conscoopci parleranno del contributo che la cooperazione può dare per superare il gender gap e valorizzare le diversità nella società; il Presidente del Consiglio di gestione del Consorzio Nazionale Servizi – CNSe il Coordinatore Nazionale di Base Italiaaffronteranno la trasformazione e ridefinizione del lavoro apportata dall’adozione dell’intelligenza artificiale. Concluderà l’evento l’intervista al Presidente di Legacoop, a cura del giornalistaAl termine dell’Assemblea verranno presentate le proposte di Legacoop Produzione e Servizi al Governo per intervenire con azioni concrete su temi specifici a tutela del buon lavoro.