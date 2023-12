Scalable Capital raccoglie 60 milioni in estensione serie E. Entra Balderton Capital

(Teleborsa) -, una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, ha annunciato un. Estensione del, l'operazione è stata guidata dalla società europea di venture capital Balderton Capital con la partecipazione del nuovo Fund IX Growth di HV Capital (già presente nel capitale) e di altri investitori già presenti."Il finanziamento è una testimonianza della forza che gli investitori vedono nell'attività di Scalable Capital - ha commentato, co-fondatore e co-CEO di Scalable Capital - Il potenziale di crescita di una piattaforma di investimento olistica paneuropea che consente a chiunque di diventare un investitore è enorme. Con i nuovi fondi ci concentreremo sullo sviluppo ulteriore del nostro prodotto e su una crescita sostenibile"., General Partner di Balderton Capital, che entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della società, ha dichiarato: "La piattaforma di Scalable, digitale e punto unico d'accesso per l'accumulo e l'investimento dei risparmi da parte dei privati, offre una suite di prodotti finanziari di prima classe ai risparmiatori in tutta Europa, e non ha eguali in termini di mercato. Siamo rimasti colpiti dalla visione e dall'esecuzione di Erik, Florian e del team fino ad oggi e siamo lieti di supportarli in questo prossimo capitolo della loro crescita".Scalable Capital è stataed è attiva in Germania, Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. La società di investimento, che è supervisionata dalla BaFin e dalla Bundesbank, ha più di 16 miliardi di euro sulla sua piattaforma.