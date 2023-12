Transizione ecologica e digitalizzazione: primo accordo Cassa Depositi e Prestiti-Caisse des Dépôts

(Teleborsa) - Primo protocollo d’intesa fra Cper rafforzare la collaborazione bilaterale tra l’Istituto Nazionale di Promozione italiano e quello francese.dell'accordo, sottoscritto daAmministratore Delegato del Gruppo CDP edAmministratore Delegato del Gruppo CDC, una maggiore condivisione di informazioni e competenze e uno sforzo congiunto su attività condivise considerate prioritarie per i due Paesi: il sostegno ai territori, la transizione ecologica e digitale, lo sviluppo sostenibile e iniziative a sostegno della sovranità strategica europea.- spiega la nota - conferma il rapporto consolidato trainserendosi nell’ambito del “Trattato del Quirinale”, firmato il 26 novembre 2021, che evidenzia alcune aree di comune interesse per incrementare la cooperazione tra le due Istituzioni Finanziarie. L’intesa stabilisce anche un quadro generale per le future collaborazioni e proponendo ulteriori possibili aree di sviluppo comuni nelle quali massimizzare l'efficienza degli interventi. Le due Casse continueranno, inoltre, a collaborare all’interno della European Long-Term Investors Association (ELTI)[1] per promuovere gli investimenti a lungo termine nell'Unione Europea (UE)."CDP e CDC sono attori fondamentali per garantire uno sviluppo duraturo e sostenibile nei rispettivi Paesi. Questo accordo vuole porre le basi per intensificare un approccio di sistema che possa generare un maggiore impatto in alcuni campi di intervento strategici per le due Istituzioni, fra i quali la lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile degli enti locali e l’innovazione tecnologica", ha dichiarato l’AD di CDP,la naturale formalizzazione di una collaborazione di lunga data tra i nostri istituti, caratterizzata da scambi regolari e proficui tra i nostri team su una serie di argomenti di interesse comune: edilizia sociale, azioni sui territori e approccio ai principali sviluppi normativi e legislativi a livello europeo,” ha spiegatoAD di CDC.