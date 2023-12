Borse europee in rally

S&P-500

(Teleborsa) -. Giornata rialzista anche per Piazza Affari. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un 0%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. L'crolla a 1.996,4 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,58%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,41%.Aumenta di poco lo, che si porta a +177 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,04%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,78%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,54%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,32%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,94%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 32.390 punti.In denaro il(+0,87%); sulla stessa linea, buona la prestazione del(+0,81%).di Milano, troviamo(+3,08%),(+2,44%),(+2,28%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,52%),(+2,86%),(+2,37%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,95%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,55%.Tra ledi maggior peso:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)00:50: Partite correnti (preced. 2.724 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,5%; preced. 1,2%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%).