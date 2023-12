Prevalgono le vendite a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dell'1,70% sul, dopo il debole dato del PIL e dopo che la Bank of Jaspan ha anticipato che potrebbe mettere fine n alla politica dei tassi negativi.Bene fanno invece le borse cinesi: piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,64%.Sulla parità(+0,05%); in denaro(+1,1%).Leggermente positivo(+0,43%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,28%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,14% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,17%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,12%.Il rendimento dell'tratta 0,77%, mentre il rendimento delè pari 2,69%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)00:50: Partite correnti (preced. 2.724 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,5%; preced. 1,2%)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,4%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 9 punti)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 1,4%)05:30: Produzione industriale, mensile (preced. 0,5%).