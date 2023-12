Ef Solare: nuovo impianto in Spagna da 126 mw

(Teleborsa) -, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa controllato al 70% dai Fondi die partecipato al 30% da Credit Agricole Assurances, rafforza la propria presenza in Spagna attraverso lanella regione di Guadalajara, che avràe consentirà di evitare l’emissione di quasi 30.000 tonnellate di CO2 equivalenti all'anno, per il cui assorbimento sarebbero necessari 10 milioni di ulivi.Il nuovo impianto fotovoltaico di EF Solare, la cui costruzione è stata avviata nel mese di agosto dalla controllata Renovalia, arriverà a coprire il consumo di 63.000 famiglie spagnole."La Spagna rappresenta un territorio chiave nei piani di sviluppo di EF Solare poiché qui abbiamo la possibilità di confrontarci e crescere in un mercato caratterizzato da un quadro regolatorio maggiormente favorevole rispetto quello italiano. Consapevoli di ciò, siamo dunque costantemente impegnati a lavorare in sinergia con istituzioni e territori italiani per contribuire alla definizione di normative chiare e coerenti a livello nazionale che possano consentire anche all’Italia di cogliere il vantaggio competitivo del fotovoltaico. È in questa direzione che EF Solare, in quanto primario operatore in Europa, continua a lavorare per stimolare la realizzazione di nuovi impianti, l’aumento della produttività degli asset esistenti e lo sviluppo di progetti innovativi come l’agrivoltaico, in modo da aumentare in modo strategico e differenziato la produzione di energia solare e avvicinarci così agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030", ha commentato