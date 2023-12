Fineco, a novembre raccolta a 287 milioni di euro. Gestito sfiora il 75%

Fineco

(Teleborsa) -ha comunicato che nel mese di2023 lasi attesta a 287 milioni di euro, con l'accelerazione del numero di nuovi clienti che si mantiene sui livelli elevati dello scorso mese. L'asset mix vede una robustaa 214 milioni di euro: Fineco Asset Management registra una raccolta retail di 238 milioni di euro, a conferma della capacità di intercettare i deflussi dall'assicurativo (-206 milioni).Laè negativa per 313 milioni di euro, mentre la rè positiva per 386 milioni, un dato che include anche la stagionalità legata al pagamento delle imposte nel mese (560 milioni). I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di novembre a 15 milioni, un dato in crescita di circa il 30% rispetto alla media dei ricavi mensili tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 172 milioni."I dati positivi relativi alla raccolta di novembre evidenziano non solo il successo delle soluzioni di investimento introdotte nella seconda metà dell'anno, ma confermano allo stesso tempo la- ha commentato l'- I prodotti a disposizione dei consulenti finanziari, tra cui quelli ideati da Fineco Asset Management, rispondono efficacemente alle necessità di lungo periodo della clientela, mentre la piattaforma di brokerage completa l'offerta. Tutto questo è rafforzato dalla sensibile accelerazione del numero di nuovi clienti, che conferma l'attrattività del nostro modello".nel mese di novembre ha registrato una raccolta retail di 238 milioni di euro, con un particolare interesse della clientela per i prodotti rivolti agli investitori prudenti, caratterizzati da un'elevata protezione. La raccolta da inizio anno è pari a 2,9 miliardi di euro per le classi retail, portando le masse complessive di FAM a 29,8 miliardi di euro: 19,2 miliardi nella componente retail (+22% a/a) e 10,6 miliardi in quella istituzionale (+1% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della banca è salita al 34% rispetto al 30% di un anno fa.Nel mese di novembre sono stati acquisiti 11.388 nuovi, +7% rispetto a novembre 2022, portando i nuovi clienti da inizio anno a 109.439, in crescita del +21% rispetto a un anno fa. Il numero dei clienti totali al 30 novembre 2023 si è attestato a 1.556.383, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.