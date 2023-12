Occidental Petroleum acquista CrownRock per 12 miliardi di dollari

Occidental Petroleum

(Teleborsa) -, società statunitense produttrice ed esploratrice di petrolio e gas, ha stipulato un, una joint venture di CrownQuest Operating e Lime Rock Partners, per contanti e azioni in una transazione del valore di circa, compresa l'assunzione del debito di CrownRock.Si prevede che l'operazione genererà unsu base azionaria diluita, incluso 1 miliardo di dollari nel primo anno sulla base di un WTI di 70 dollari al barile. Inoltre, integra e potenzia il(la più grande area di produzione petrolifera degli Stati Uniti) con l'aggiunta di circa 170 mila barili di petrolio equivalente al giorno (Mboed), oltre che più di 94.000 acri netti nel"Crediamo che l'acquisizione delle attività di CrownRock. Abbiamo ritenuto che CrownRock fosse una scelta strategica, che ci dava l'opportunità di crescere su scala nel Midland Basin e ci posizionava per promuovere la creazione di valore per i nostri azionisti con un immediato incremento del flusso di cassa", ha affermato il CEO Vicki Hollub.Occidental intende finanziare l'acquisto con l'assunzione di, l'ordinarie e l'assunzione di 1,2 miliardi di dollari di debito esistente da parte di CrownRock.