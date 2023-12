OneDay, fatturato divisione Platform balza a 15 milioni di euro

(Teleborsa) - Ladi, gruppo milanese specializzato nello startup e scaleup di nuovi business, ha chiuso l'esercizio al 30 settembre 2023 con undi euro (+50% rispetto all'anno precedente) e un EBITDA in crescita a doppia cifra, risultati "superiori alle stime". Fanno parte della platform le company ZooCom, Together, Mambo, Artena e Glint, oltre a progetti nati e sviluppati nell'ultimo anno, come Culture Boutique e OFFSITE.Queste aziende, che si occupano di, sono la parte meno matura di OneDay Group, che nel complesso ha chiuso l'esercizio con un aumento del fatturato del 60% a quota 75 milioni di euro grazie soprattutto a realtà di successo come ScuolaZoo e WeRoad."Credo sia importante porre l'accento sulla crescita del progetto nella sua interezza piuttosto che focalizzarsi sui singoli successi di ogni company - commentadella divisione Platform di OneDay - La scelta di questo modello organizzativo e imprenditoriale sta cominciando a mostrare la sua scalabilità e i suoi pregi migliori, a dispetto di downside trascurabili. È innegabile che un, da promuovere e anche da comprendere in alcuni casi, ma fare il 50% di crescita da 10 a 15 milioni con soli 8 team member in più dimostra che non è solo una visione personale, ma un meccanismo che sta accelerando".Secondo Gatti, la sfida per il prossimo biennio è "mantenere, rinnovare ed evolvere questa competitività puntando ad ancora maggiore efficienza, perche potrebbe anche riservare sfide".