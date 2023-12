Piaggio Aerospace: riaperti i termini per la presentazione di offerte definitive e vincolanti

(Teleborsa) - Con un avviso a pagamento che verrà pubblicato domani su alcune testate finanziarie, i Commissari Straordinari di, Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti, rendono noto di aver formalmente riaperto i termini per la presentazione di offerte definitive e vincolanti per l’acquisto di tutti i complessi aziendali facenti capo alle due società in amministrazione straordinaria.Secondo l’annuncio, i Commissari, sentito il Comitato di Sorveglianza e dopo aver ricevuto autorizzazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - hanno infatti deciso di "rimettere in termini tutti i soggetti interessati a presentare, ovvero a integrare, le loro offerte definitive e vincolanti". Tali offerte, si legge ancora nell’avviso, ""., entrambe in amministrazione straordinaria, operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Il Gruppo è attivo nei business Velivoli e Motori. Il primo è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli civili e militari e comprende le attività di customer service. Il business Motori è invece dedicato alla costruzione e manutenzione di motori aeronautici.