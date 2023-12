Risparmio Casa, famiglia Battistelli riacquista totalità azioni dal fondo HIG

(Teleborsa) -torna sotto il controllo esclusivo della. Bibis S.p.a., attraverso la controllata Bitris, ha, la sub holding commerciale che opera con il marchio Risparmio Casa,, che aveva acquisito la partecipazione del 16,7% nel 2019."L’operazione consente di cogliere le opportunità strategiche in un momento di mercato particolarmente interessante", commenta, socio e fondatore del Gruppo, aggiungendo "ringraziamo il fondo HIG per aver supportato il gruppo Risparmio Casa nella fase di organizzazione di flussi e processi e aver contribuito a porre le basi per una solida organizzazione manageriale".Il riacquisto delle quote è stato. Il finanziamento è stato erogato attraverso undestinato esclusivamente al riacquisto delle azioni di RCH da parte di Bitris, controllata integralmente dalla capogruppo Bibis."Ben felice di aver supportato gli imprenditori ed i colleghi in questa importante operazione per il Gruppo", dichiara Fabio Tomassini, Amministratore Delegato.