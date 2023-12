Nokia abbassa l'obiettivo del margine di profitto per al 2026

Nokia

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, multinazionale finlandese produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni, ha deciso dida raggiungere entro il 2026 dal precedente "almeno 14%" ad "almeno il 13%". Nokia vede ancora la possibilità di raggiungere l'obiettivo di margine operativo comparabile di almeno il 14% ma considerando le attuali condizioni di mercato nelle reti mobili, questo è considerato un "cambiamento prudente".Nokia vede ulteriori opportunità per aumentare i margini oltre il 2026 e ritiene che questo obiettivo delrimanga"Stiamo rinnovando la strategia per la nostra attività di reti mobili per cogliere opportunità di valore a medio e lungo termine - ha commentatodi Nokia - Negli altri nostri gruppi aziendali stiamo riscontrando risultati positivi. L'infrastruttura di rete sta registrando un miglioramento del'’acquisizione degli ordini in tutta la sua attività e CNS, dopo una solida performance finora nel 2023, ha continuato a fare solidi progressi nel 5G Core, Enterprise e nella monetizzazione della rete. Vogliamoe, in definitiva, creare più valore per i nostri azionisti".Inoltre, Nokia ehanno annunciato un accordo per l', segnando il ritorno dell'azienda finlandese nel network del gruppo tedesco.Infine, Nokia ha annunciato di aver firmato un, una società privata specializzata in soluzioni di comunicazione tattiche di terza generazione (3GPP) per le comunità di difesa.