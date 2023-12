Pfizer positiva, mercato apprezza deal Seagen

Pfizer

S&P 100

società farmaceutica statunitense con sede a New York, fondata nel 1849

Pfizer

(Teleborsa) - Si muove in lieve rialzo il titoloche passa di mano con un trascurabile +0,17%, dopo che il colosso statunitense della farmaceutica ha annunciato di aver ricevuto tutte le approvazioni normative necessarie per completare l' acquisizione di Seagen e prevede di concludere l'acquisizione il 14 dicembre 2023, subordinatamente al soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 28,41 USD con prima area di resistenza vista a 28,92. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,12.