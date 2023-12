Antares Vision chiude a -34% dopo profit warning

Antares Vision

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, con il titolo più volte sospeso per eccesso di ribasso e che ha chiuso a quota 1,844 euro per azione, con una. Le azioni segnano ora un -77% dall'inizio dell'anno, al nuovo minimo storico, risultando tra le peggiori performance dell'intero listino YTD.A far scattare le vendite è stato l'annuncio di. La società ha avviato una verifica della solidità dei propri crediti attinenti alla fornitura di Hub Governativi, specificando che i ricavi attesi dai contratti attinenti all'implementazione degli Hub Governativi rappresentano circa il 10% della guidance dei ricavi consolidati 2023 (245-250 milioni di euro).Il titolo aveva, dopo che - in occasione della pubblicazione dei conti semestrali - era arrivato ilper l'intero 2023, con target annuale sui ricavi a 245-250 milioni di euro (dalla precedente forchetta di 250-260 milioni di euro) ed EBITDA Adjusted a 37-40 milioni di euro (in calo rispetto al 2022).Ilodierno è stato superiore a 1,5 milioni di euro, con 545.211 passate di mano.