IMD acquista ramo d'azienda di Crono Service

(Teleborsa) -(IMD), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, ha sottoscritto e perfezionato il contratto di compravendita tra la controllata IMD Generators, in qualità di acquirente, e, in qualità di venditrice, avente a oggetto ildi quest'ultima relativo alla progettazione, costruzione e commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.Tramite l'operazione - si legge in una nota - IMD Generators, quale lo sviluppo di componenti elettriche ed elettroniche e soprattutto le bobine impiegate nei monoblocchi, con la possibilità di creare sinergie e accelerare lo sviluppo del business con manodopera altamente specializzata.Il ramo d'azienda Crono Service acquisito, già fornitore di IMD Genetators, è costituito da attrezzature, beni immateriali, dipendenti, rapporti commerciali e rimanenze e nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ha generato verso il gruppoe un"Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione di rilevanza strategica che ci consente di integrare verticalmente la nostra value chain, incrementando l'efficienza e la velocità del processo produttivo oltre che l'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti - ha commentato- Potremo inoltre contare su risorse qualificate che, unitamente al team di IMD Generators, contribuiranno ad aumentare la competitività sul mercato e a sostenere il nostro percorso di crescita e del gruppo".