SACBO, dopo il 2023 record moltiplica nel nuovo anno l'impegno per la sostenibilità

(Teleborsa) -, la società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo, si appresta acon un nuovo, che corrisponde a un incremento del 16% rispetto al 2019, vale a dire 2 milioni in più. Il primo anno post-Covid senza restrizioni sanitarie (presenti fino al primo trimestre 2022) regala anche il, della quota di. In attesa dei dati di consuntivo economico, che saranno disponibili a fine marzo 2024, un indicatore importante è ilche hanno segnarerispetto allo scorso anno., presidente della società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo, ha parlato di, a partire dal riconoscimento, attribuito da, didi passeggeri sulla base del livello di apprezzamento da parte dei passeggeri. Due passaggi fondamentali sono stati la definizione della conformità urbanistica del nuovoe l’approvazione all’unanimità del, che segna un contributo fondamentale alla sempre più marcatadello scalo, capitolo a cui SACBO destina 13 dei 60 milioni di investimenti previsti nel 2024. Confortano anche le prime risultanze scientifiche relative alla indagine epidemologica condotta da ATS Bergamo sulla popolazione residente in dieci Comuni dell’intorno aeroportuale, da cui si evince che i dati sono sovrapponibili al resto del territorio bergamasco.di SACBO sarà destinato alle, tra cui il completamento dei lavori di adeguamento del piazzale aeromobili e delle vie di rullaggio e il progetto di prolungamento del lato ovest del terminal con ampliamento dell’area dedicata ai check-in e ai controlli di sicurezza.Sanga ha annunciato chesarà completato iltra l’aerostazione e la futura stazione capolinea della nuova, opera che ha comportato una spesa a carico del gestore di. Nel 2024 sarà attivato, in un’area remota del sedime aeroportuale, unche erogherà il 10% dell’energia necessaria al funzionamento dello scalo. Nel contempo, previsto il rinnovo della flotta dei(3 milioni di investimento) e il completamento dell’che si connette alle ciclovie interprovinciali. Altri importanti tasselli, legati all’accessibilità, sono l’apertura delladi collegamento diretto con il casello della A4 e la creazione della viabilità di accesso da est. Sanga ha indicato il 2024 come un anno di, tenuto conto dell’effetto Capitale della Cultura, di cui l’aeroporto ha beneficiato, e delle rotte tuttora sospese a causa dei conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente.