Talea acquisisce i marchi Farmahome e Superfarma

Talea Group

(Teleborsa) -– società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè e leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese - ha acquisito la disponibilità dei marchi “Farmahome” e “Superfarma” e i relativi domini www.farmahome.it e www.superfarma.it., ha commentato: “L’ingresso di Farmahome e Superfarma all’interno del Gruppo, da un lato, testimoniano lae a investire e, dall’altra, sono un ulteriore passo nel percorso di consolidamento della strategia di crescita per linee esterne. Ai due nuovi brand si aggiungono le recenti acquisizioni, avvenute nel corso degli ultimi sei mesi, di Gooimp, Mood Concept Store e Doc Peter, che portano a 5 le acquisizioni nel 2023. Grazie ad un’offerta di prodotti ampia e all’elevata fidelizzazione che entrambi i brand sono riusciti a costruire, Farmahome e Superfarma ci consentono di conquistare nuove importanti quote di mercato. Gli ottimi volumi sul mercato uniti alla nostra comprovata esperienza di accelerare la crescita delle piattaforme e-commerce consentiranno a entrambe di raggiungere in breve tempo risultati brillanti, ottimizzando al contempo i costi e incrementando la solidità economica., unita a una forte spinta sulla nuova linea di business Industrial di Talea Media – che a partire dal prossimo esercizio ci aspettiamo impatterà in maniera positiva, sia sul fatturato sia sulla marginalità, – accompagnate da una oculata gestione dei costi grazie a una maggiore valorizzazione di asset strategici del Gruppo come logistica, acquisti e marketing,".La piattaforma di e-commerce www.farmahome.it ha registrato oltre 1,2 milioni di utenti e 110 mila clienti che hanno generato un fatturato pari a circa 5 milioni di Euro. Il sito, on line dal 2018, è molto ben apprezzato dai consumatori come risulta dal livello di soddisfazione ai massimi livelli registrato dalle 4,7 stelle ottenute dalle 14.000 recensioni su Feedaty. Il sito è uno dei player indipendenti con maggiore volume sul mercato grazie alla vastità di gamma (oltre 60.000 SKUs) ed elevata fidelizzazione della clientela.Il, da corrispondersi in sessanta rate mensili di Euro 33.333,33 a partire dal 20 dicembre 2023. Per quanto attiene il pagamento dell’IVA della compravendita pari ad € 440.000,00 lo stesso sarà dilazionato in 24 mesi sempre a decorrere dal 20 dicembre 2023. Pertanto, le prime 24 rate di pagamento della compravendita saranno pari € 51.666,66 ciascuna.Il sito www.superfarma.it ha generato un fatturato di 1,1 milioni di Euro grazie a 160 mila utenti e 24 mila clienti. La piattaforma, on line nel 2018, si distingue per l’elevato livello di servizio e la professionale consulenza sugli ordini svolta da farmacisti che le ha permesso di ricevere quasi 12.000 recensioni su Feedaty con media di 4,9 stelle. Il catalogo di 40,000 SKUs è ampliabile e si avvantaggerà dei poli logistici di Talea Group.E’ stato perfezionato unda corrispondersi in sessanta canoni mensili del valore di Euro 3.000 + IVA a partire dall’11 gennaio 2024 e un un maxicanone finale di Euro 145.000 + IVA da corrispondersi in data 11 dicembre 2028 unitamente al pagamento dell’ultimo canone mensile.Le acquisizioni si inseriscono nell’ambito del continuo processo di crescita del Gruppo anche per linee esterne avviato nel maggio 2021. Talea Group utilizzerà risorse proprie senza ricorso ad indebitamento bancario. In particolare, grazie a questa modalità di pagamento dilazionata, Talea Group auspica di autofinanziarsi con i proventi generati dall’attività di vendita delle nuove piattaforme acquistate, senza gravare sulla posizione di cassa del Gruppo.