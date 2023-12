Airbus, maxi ordine per 82 elicotteri da Forze Armate tedesche

(Teleborsa) - La(le forze armate della Germania) ehanno firmato un(62 ordini fermi più 20 opzioni). Si tratta del più grande ordine mai effettuato per l'H145M, si legge in una nota, che non ha rivelato il valore finanziario dell'accordo. Il contratto include anche sette anni di supporto e servizi, per garantire un'entrata in servizio ottimale. L'esercito tedesco riceverà 57 elicotteri, mentre le forze speciali della Luftwaffe ne riceveranno cinque."Siamo orgogliosi che la Bundeswehr abbia deciso di ordinare fino a 82 elicotteri H145M - ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters - L'H145M è un robusto elicottero multiruolo e l'Aeronautica militare tedesca ha acquisito una notevole esperienza operativa con la sua flotta di H145M LUH delle Forze per Operazioni Speciali. Ci assicureremo che la Bundeswehr riceva gli elicotteri secondo il programma di consegna molto ambizioso, che prevede le".L'H145M è unche offre un'. In pochi minuti, l'elicottero può essere riconfigurato da un ruolo di attacco leggero con armi balistiche e guidate assiali e un sistema di autoprotezione all'avanguardia, a una versione per operazioni speciali che include attrezzature per la discesa rapida. I pacchetti di missione completi includono capacità di verricellamento e di trasporto esterno di carichi.