IEG, KEY – The Energy Transition Expo: focus sullo storage

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati ale per assicurare flessibilità, stabilità e sicurezza al sistema energetico del futuro, dominato dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.Secondo la Commissione Europea, che ha recentemente adottato un elenco di raccomandazioni per garantire una maggiore diffusione dello stoccaggio dell’energia, il mercato è in forte sviluppo, con: dati presentati da Althesys mostrano che nei primi sei mesi di quest’anno sono stati autorizzati progetti per 560 MW, da aggiungersi ai 90 MW già autorizzati nel 2022. Inoltre, nell’aggiornamento del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) si prevede di raggiungere nel 2030 circa 22,5 GW di storage installato, di cui 11 GW di accumuli utility scale.Proprio in questo contesto, in cui accelerare sullo stoccaggio di energia diventa sempre di più una priorità,) di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica,è la nuova area espositiva tematica, che va ad aggiungersi agli altri sei tradizionali settori della manifestazione (Solar, Wind, Hydrogen, Energy Efficiency, e-mobility e Sustainable City), per riservare all’energy storage di tipo statico residenziale e industriale e all’utility scale uno spazio esclusivo e interamente dedicato.KSEper uno storage di tipo elettrochimico, ponendosi l’ambizione di estendere in futuro l’offerta e accogliere anche le altre tecnologie dell’accumulo dell’energia.La nuova sezione occuperà i padiglioni B6 e B7 del quartiere fieristico, in continuità cona vasta area dedicata al solare e fotovoltaico, con la quale condividerà anche alcuni spazi, per massimizzare tutte le sinergie esistenti fra due settori così affini fra loro, complementari e fondamentali per realizzare la transizione energetica.Ovviamente, di storage e del ruolo fondamentale di questo settoreprevisti dal programma eventi di KEY, organizzati dal Comitato Tecnico Scientifico, in collaborazione con le più importanti Associazioni nazionali e internazionali.uno studio commissionato ad Althesys analizzerà il potenziamento dei sistemi di accumulo e delle reti, necessario per raggiungere l’obiettivo del 65% di elettricità verde al 2030, contenuto nel nuovo PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima).Il convegno dal titolo(Large-scale Focus), curato da Ibesa – International Alliance for Battery and Energy Storage si soffermerà, invece, sugli ultimi progressi, le tecnologie all’avanguardia e le tendenze nel segmento dello storage utility scale nei principali mercati europei, offrendo una panoramica completa sui temi caldi del settore, dagli investimenti ai progetti più rivoluzionari, fino all’esplorazione delle