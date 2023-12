The Lifestyle Group, Borsa dispone la revoca dalle negoziazioni

The Lifestyle Group

(Teleborsa) -ha comunicato che le azioni ordinarie(codice ISIN IT0005523797) sonosu Euronext Growth Milan (EGM) a decorrere dal 15 dicembre 2023.La decisione è arrivata in base a quanto previsto dall'articolo 1 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, essendo decorso il termine didalle negoziazioni delle azioni ordinarie The Lifestyle Group - sospensione determinata dalla risoluzione del rapporto contrattuale con il Euronext Growth Advisor - senza che la società The Lifestyle Group abbia provveduto a nominare un