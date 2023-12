Armi, la ceca Czechoslovak acquista l'italiana Perazzi

Vista Outdoor

(Teleborsa) - Il gruppo ceco(CSG), di proprietà dell'imprenditore ceco Michal Strnad, ha annunciato l', produttrice di fucili di alta qualità per tiratori sportivi e cacciatori d'élite.CSG acquisisce l'della società, mentre i fratelli Mauro e Roberta Perazzi (figli del fondatore Daniele) si dividono equamente il restante 20%. L'attività continuerà ad essere gestita dalla famiglia Perazzi e dall'attuale management, si legge in una nota, che non fornisce dettagli finanziari.L'acquisto di Perazzi è la. L'anno scorso, la società ha acquisito una quota di maggioranza di, il produttore di munizioni di piccolo calibro, che possiede impianti di produzione in Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Perazzi serve il mercato americano attraverso la sua controllata Perazzi USA, ad Azusa, California.Recentemente, CSG ha anche annunciato la firma di un, quotata al NYSE, per l'acquisizione della sua divisione Sporting Products, che produce marchi leader a livello mondiale di munizioni di piccolo calibro come Federal e Remington, in un deal da"L'acquisizione di Armi Perazzi dimostra che CSG sta lavorando sistematicamente al suonella categoria del tiro sportivo e della caccia", viene sottolineato.