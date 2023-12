Diasorin, nel piano al 2027 EBITDA Adjusted Margin salirà al 36-37%

Diasorin,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato e approvato in data odierna il Piano Industriale 2024-2027 che "riafferma il focus della Società sulla realizzazione dei progetti strategici" presentati durante l'Investor Day 2021.A seguito dell’, Diasorin dispone di un portafoglio di prodotti e tecnologie più diversificato, in grado di cogliere differenti traiettorie di crescita, nonché di una massa critica ed una presenza notevolmente maggiori negli Stati Uniti, il più grande mercato IVD al mondo ed il più premiante dal punto di vista dell'innovazione.L'acquisizione di Luminex - spiega la società in una nota - ha permesso a Diasorin di accedere alla tecnologia multiplexing e di rafforzare la propria presenza nella diagnostica molecolare, permettendo al contempo l’ingresso nel settore del Life Science con una tecnologia unica, apprezzata dai principali attori di questo mercato.Tutto ciò ha aumentato la resilienza della Società e la sua capacità di affrontare al meglio le nuove sfide poste dai recenti sviluppi macroeconomici e geopolitici, continuando a creare valore per i propri azionisti., ha così commentato: "Il Piano Industriale 2024-2027 approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione conferma e amplia le traiettorie strategiche che guideranno lo sviluppo di Diasorin nei prossimi anni. Il completamento dei progetti strategici esistenti e l'avvio di nuove iniziative sosterranno la nostra crescita nel periodo di riferimento del piano. Siamo molto soddisfatti del posizionamento di Diasorin a valle della pandemia e dell'integrazione con Luminex e siamo fiduciosi che continueremo a creare valore per i nostri azionisti, così come abbiamo sempre fatto in passato".Laa tassi di cambio costanti, prevedenel 2024: in aumento del 5%-7% ex-Covid; Ricavi Covid pari a circa 30 milioni. Nell'arco del piano 2024-2027 sono attesi ricavi in crescita da High Single Digit a Low Double Digit (CAGR),L'è atteso il prossimo anno al 32%-33%. A fine piano (2027) al 36%-37%.