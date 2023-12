Il calendario 2024 degli eventi societari di Banca Mediolanum

Società che opera nel settore bancario e assicurativo

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - La, ha comunicato le date previste nel corso del 2024 per l’approvazione, da parte degli organi sociali, dei dati economico-finanziari ed ha specificato che, di regola, le presentazioni dei dati agli analisti avvengono nelle stesse date indicate per l’approvazione dei dati contabili di periodo.Il management di, inoltre, prevede che subordinatamente alle decisioni delle competenti autorità oltreché dei competenti organi aziendali, il saldo delper l’esercizio 2023 venga pagato nel mese di aprile e l’acconto sui dividendi 2024 nel mese di novembreCDA: Approvazione risultati economici individuali e consolidati al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizioCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi