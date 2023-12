Tinexta sale in Borsa, analisti apprezzano M&A

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, con gli, società francese tra i leader nel mercato della consulenza per l'ottenimento di finanziamenti a sostegno dell’innovazione e della crescita."Si tratta di un deal di dimensioni significative,considerando la crescita attesa e la buona redditività della società, e coerenti con quelli di Tinexta", scrive. A valle dell'annuncio, il broker haper tenere conto del consolidamento di ABF a partire dal 2Q24: in media nel 2024-25E EPS adj. +6%/+9%, mentre il rapporto ND/EBITDA adj. passa da 0.3x a 1.4x nel 2024 e da cassa netta a 0.8x nel 2025E. Inoltre, alziamo haper azione (dai precedenti 21 euro), per includere l'effetto di tassi in ribasso e il deal ABF, confermando il giudizio "Hold"., che ha una raccomandazione Buy e un target price a 24,5 euro, ha scritto che l'operazione aiuterà il segmento Business Innovation di Tinexta adella consulenza in finanza agevolata, diventando un attore paneuropeo in questa nicchia e beneficiando delle sinergie di mercato (commerciali, geografiche, ecc.). In particolare, "ABF ha una forte complementarità con Euroquality (filiale di Warrant Hub in Francia), mentre ci aspettiamo che Tinexta faccia leva su ABF per i clienti francesi di Warrant Hub e sulle opportunità di cross-selling dei prodotti Warrant per i clienti di ABF - si legge nella nota - Sottolineiamo inoltre che la".Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,27 e successiva a 21,27. Supporto a 19,27.