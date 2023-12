Agatos rassicura su Skyland Energy per rilancio società

Agatos

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha, il soggetto con il quale a inizio mese ha firmato un term-Sheet vincolante con l'obiettivo di rilanciare la società e farla riammettere alle contrattazioni in Borsa.Viene precisato che Skyland Energy srl è una società detenuta da Skyland Group srl, entrambe società di diritto italiano che fanno capo in via esclusiva all'. Lin Xiaokey si è personalmente impegnato a dotare Skyland Energy dei mezzi finanziari necessari a permetterle di rispettare, nei tempi e modi concordati, gli impegni finanziari assunti ai sensi del Term Sheet, fra cui l'aumento di capitale in Agatos di cui più oltreCon riferimento allo standing bancario, Lin Xiaokey è cliente di primario istituto di credito con sede legale nel Nord Italia, è favorevolmente conosciuto e intrattiene rapporti temporalmente risalienti caratterizzati da "diligente correttezza" con l'istituto. Lin Xiaokey è "un cliente apprezzato che gode di integrale fiducia dell'istituto in quanto possiede adeguati requisiti di solvibilità economico creditizia ead assumere impegni e contratti". Lin, firmatario del Term Sheet in qualità di amministratore di Skyland Energy Srl, ha confermato che l'operazione sarà effettuata da Skyland Energy con mezzi propri forniti dal socio di riferimentoAttivo dal 2021, il Gruppo Skyland ha costituito delle partnership con operatori italiani del settore energia; né Skyland, nè nessuno dei parter della stessa, è parte correlata con i soci storici e/o di riferimento di Agatos. In particolare, da un punto di vista operativo il Gruppo Skyland ha una partnership "storica e foriera di successi" con, società di Piove di Sacco (PD) ), dotata di un capitale sociale pari a €0,5mn che sviluppa un fatturato intorno ai €40mn e operativa dal 2013 con la quale Skyland ha realizzato circa €18mn di fatturato negli ultimi due anni attraverso numerose operazioni nella progettazione, nella distribuzione materiali e nella costruzione di impianti sia a terra che a copertura in Italia e all'estero.