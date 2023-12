Alkemia Capital investe in TXT e-solutions tramite buyback

TXT e-solutions

(Teleborsa) -, società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, informa che in data odierna, 18 dicembre 2023 ha venduto 176.471 azioni proprie al fondo "PIPE" (private investment in public equity) gestito da Alkemia SGR,, superiore rispetto al loro valore medio di carico e rispetto alla media dei valori di mercato degli ultimi 3 mesi pari a Euro 16,23.L'operazione - spiega una nota - permette a TXT di aggiungere ai soci un partner finanziario strategico, che porta le sue competenze finanziarie e di settore ICT a sostegno di una crescita - anche per vie esterne - di TXT.Il fondo "PIPE" è un fondo chiuso riservato recentemente avviato da Alkemia SGR con la collaborazione di Amber Capital SGR, focalizzato in operazioni di investimento in aziende quotate con capitalizzazioni tra 50 e 500 milioni di euro ed operanti in settori ad alto tasso di innovazione.